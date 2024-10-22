دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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فرجاني ساسي 44'
F. Lima 84' (جزاء)اسحاق ساكسيس 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

الغرافة v الوصلالنتائج والإحصائيات,