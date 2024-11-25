دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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خوسيلو 75'
كريستيانو رونالدو 46', 64'أنجيلو جابرييل 58'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

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الغرافة v النصرالنتائج والإحصائيات,