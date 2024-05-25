دوري أبطال آسيا النخبة
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5 - 1مجم 6 - 3
ن م
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سفيان رحيمي 8', 67'Kaku 33' (جزاء)Kodjo Laba 90' + 1', 90' + 5'
Yan 40'
(ش١ 2-1) (ن م 5-1)

العين v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,