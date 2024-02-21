دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1مجم 2 - 1
ن م
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Kodjo Laba 55'سفيان رحيمي 90' + 2'
Akmal Mozgovoy 51'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

العين v ناساف كارشيالنتائج والإحصائيات,