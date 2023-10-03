دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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Erik 4'سفيان رحيمي 32'Kodjo Laba 41'Kouame Autonne 70'
Elman Tagayev 58'Dayanch Meredov 85'
(ش١ 3-0) (ن م 4-2)

العين v أهالالنتائج والإحصائيات,