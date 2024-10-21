دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 5
ن م
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سفيان رحيمي 39', 67', 90' + 6' (جزاء)M. Sanabria 63'
رينان لودي 26'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 45' + 2'سالم الدوسري 45' + 5', 65', 75'
(ش١ 1-3) (ن م 4-5)

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العين v الهلالالنتائج والإحصائيات,