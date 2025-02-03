دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Kaku 42'
محمود حسن تريزيجيه 50'R. Guedes 75'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

العين v الريانالنتائج والإحصائيات,