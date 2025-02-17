دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 0
ن م
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M. Al Mawas 50'L. Souza 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

الشرطة v العينالنتائج والإحصائيات,

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