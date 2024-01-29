كأس أمم إفريقيا
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1 - 1جزاء 4 - 5
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حبيبو محمدو ديالو 4'
فرانك كيسييه 86' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

السنغال v ساحل العاجالنتائج والإحصائيات,