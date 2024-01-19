كأس أمم إفريقيا
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3 - 1
ن م
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Ismaila Sarr 16'حبيبو محمدو ديالو 71'ساديو ماني 90' + 5'
Jean-Charles Castelletto 83'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

السنغال v الكاميرونالنتائج والإحصائيات,