دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
6 - 0
ن م
team-logo
Baghdad Bounedjah 8', 50', 63'Gonzalo Plata 51'Mostafa Meshaal 52'Yusuf Abdurisag 83'
(ش١ 1-0) (ن م 6-0)

السد v الفيصليالنتائج والإحصائيات,