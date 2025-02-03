دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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أكرم عفيف 1'
روبرتو فيرمينو 10'روجير إيبانيز 39'رياض محرز 81'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

السد v الأهليالنتائج والإحصائيات,