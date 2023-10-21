الدوري المصري الممتاز
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5 - 1
ن م
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Mostafa Shalaby 3'Zizo 13'ابراهيم يوسف 45' + 5'Seifeddine Jaziri 81'محمود فضل الله شيكابالا 89'
Fady Farid 67'
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

الزمالك v سموحةالنتائج والإحصائيات,