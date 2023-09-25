الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
ابراهيم يوسف 83'
Ahmed Alaa Eldin 90' + 9'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

الزمالك v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,