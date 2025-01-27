الدوري المصري الممتاز
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
N. Mansy 7'S. Jaziri 64', 90' + 5'عبد الله السعيد 73'
A. Hossam 37'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

الزمالك v الجونةالنتائج والإحصائيات,