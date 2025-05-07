دوري روشن السعودي
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3 - 5
انتهت
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كريم البركاوي 45' + 3', 68'صالح العمري 90' + 9' (ضربة جزاء)
ألكساندر ميتروفيتش 32'سالم الدوسري 41', 59', 78'مالكوم 67'
(½ 1-2) (انتهت 3-5)

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الرائد ضد الهلالالنتائج والإحصائيات,