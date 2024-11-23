دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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صالح العمري 18'كريم البركاوي 24', 58'
I. Kandouss 11'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

الرائد v العروبةالنتائج والإحصائيات,