دوري روشن السعودي
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1 - 2
انتهت
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صالح العمري 73'
جاكسون موليكا 45' + 4'ميزياني ماوليدا 70'
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

الرائد ضد الخلودالنتائج والإحصائيات,