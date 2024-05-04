الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
Moaz El Henawy 66' (جزاء)
Sodiq Awujoola 45', 82'Mohamed Magdy 47' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الداخلية v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,