دوري روشن السعودي
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1 - 5
ن م
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D. Kourbelis 4'
M. Vargas 44', 71'M. Batna 47'A. Sbai 52'S. Bendebka 65' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-5)

الخليج v الفتحالنتائج والإحصائيات,