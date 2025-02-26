دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
كونستانتينوس فورتوينيس 90' + 7' (جزاء)
عبد الرحمن العبود 78'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

الخليج v الاتحادالنتائج والإحصائيات,