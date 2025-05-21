دوري روشن السعودي
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2 - 0
انتهت
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همام الهمامي 45' + 1'أليو ديانج 82'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

الخلود ضد الفيحاءالنتائج والإحصائيات,