الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Ahmed Magdy 69' (هدف عكسي)
ابراهيم يوسف 43'عبد الله السعيد 54' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الجيش v الزمالكالنتائج والإحصائيات,