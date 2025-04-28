الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
انتهت
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G. Okwara 85' (ضربة جزاء)
I. Samir 45' + 5'محمود الدين علاء 70' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

الجيش ضد الاتحادالنتائج والإحصائيات,