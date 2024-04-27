الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Ayman Moca 74' (جزاء)Ahmed Hossam 90' + 4'
Ahmed Adel 61'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

الجونة v الاتحادالنتائج والإحصائيات,