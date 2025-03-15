دوري روشن السعودي
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0 - 2
ن م
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محمد كنو 12'ماركوس ليوناردو 75'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

برعاية

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التعاون v الهلالالنتائج والإحصائيات,