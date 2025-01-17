دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
S. Al Nasser 45' + 5'
ايميريك لابورت 64'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

برعاية

logo

التعاون v النصرالنتائج والإحصائيات,