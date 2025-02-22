دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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R. Rivas 45' + 2'M. Al Mufarrij 70'
عبد الرزاق حمد الله 18' (جزاء)ويسلي هوديت 31'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

التعاون v الشبابالنتائج والإحصائيات,

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