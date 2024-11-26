دوري أبطال إفريقيا
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4 - 0
ن م
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R. Bouchniba 4'E. Mokwana 40'O. Bouguerra 76'K. Maacha 90' + 5'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

الترجي v ديوليبا أي سيالنتائج والإحصائيات,