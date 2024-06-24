الدوري المصري الممتاز
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5 - 0
ن م
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Mohamed Helal 19'Mohamed Bassiouny 53'Osama Faisal 72'Mohamed Grendo 86'Ahmed El Aash 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

البنك الأهلي v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,