الدوري المصري الممتاز
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1 - 5
ن م
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Yaw Annor 26'
Ahmed Amin 45' + 7'Mody Naser 55', 74'Mostafa Dowidar 88'Youssef Labib 90' + 6'
(ش١ 1-1) (ن م 1-5)

البنك الأهلي v إنبيالنتائج والإحصائيات,