الدوري المصري الممتاز
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5 - 2
ن م
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Aseem Saleh 43', 75' (جزاء)Osama Faisal 45' + 4' (جزاء)Yaw Annor 62', 80'
Abderrahim Deghmoum 59'Mido Gaber 90' + 3' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 5-2)

البنك الأهلي v المصريالنتائج والإحصائيات,