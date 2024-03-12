الدوري المصري الممتاز
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4 - 3
ن م
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Karim Bambo 7'Mohamed Helal 63'Saidou Simpore 84'Yaw Annor 90' + 4'
أنثوني موديستي 4'Reda Slim 28'Hussein El Shahat 72'
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

البنك الأهلي v الأهليالنتائج والإحصائيات,