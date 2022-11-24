كأس العالم
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3 - 2
ن م
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كريستيانو رونالدو 65' (جزاء)جواو فيليكس 78'رافائيل لياو 80'
أندريه أيو 73'Osman Bukari 89'
(ش١ 0-0) (ن م 3-2)

البرتغال v غاناالنتائج والإحصائيات,