الدوري المصري الممتاز
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6 - 0
انتهت
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وسام ابو علي 10', 33', 61', 66'حسين الشحات 75'إمام عاشور 90' + 3'
(½ 2-0) (انتهت 6-0)

الأهلي ضد فاركوالنتائج والإحصائيات,