دوري أبطال إفريقيا
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2 - 0مجم 3 - 0
ن م
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عمرو السولية 47'محمود كهربا 90' + 9' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

الأهلي v سيمباالنتائج والإحصائيات,