الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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Wessam Abou Ali 37', 90' + 5'Emam Ashour 64' (جزاء)Omar Kamal 90' + 7'
Ahmed Kendouci 50'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

الأهلي v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,