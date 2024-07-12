الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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Wessam Abou Ali 17', 63' (جزاء)Mohamed Kafsha 86'
Fiston Mayele 25'Ahmed Samy 51'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

الأهلي v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,