دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
رياض محرز 4'جالينو 6'روبرتو فيرمينو 31'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

الأهلي v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,