دوري روشن السعودي
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5 - 0
ن م
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روجير إيبانيز 17', 37'إيفان توني 45' + 3', 68' (جزاء)رياض محرز 82'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

الأهلي v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,