الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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Percy Tau 23', 65'Hussein El Shahat 38'
Yaw Annor 90'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الأهلي v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,