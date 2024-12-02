دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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إيفان توني 45' + 8' (جزاء), 86' (جزاء)
رافايل 42'M. Eslami 51'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

الأهلي v الاستقلالالنتائج والإحصائيات,