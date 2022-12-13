كأس العالم
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3 - 0
ن م
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ليونيل ميسي 34' (جزاء)جوليان ألفاريز 39', 69'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

الأرجنتين v كرواتياالنتائج والإحصائيات,