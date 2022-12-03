كأس العالم
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2 - 1
ن م
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ليونيل ميسي 35'جوليان ألفاريز 57'
إنزو فرنانديز 77' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الأرجنتين v أسترالياالنتائج والإحصائيات,