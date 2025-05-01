دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 2
انتهت
team-logo
باتو 50'
M. Al Makaazi 55'A. Noor 75'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

الأخدود ضد الوحدةالنتائج والإحصائيات,