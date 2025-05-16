الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
انتهت
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عماد حمدى 29'
محمد هلال 50' (ضربة جزاء), 76'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

الاسماعيلي ضد مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,