الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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M. Hamdi 6'
G. Okwara 53'R. Omran 88' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

الاسماعيلي v الجيشالنتائج والإحصائيات,