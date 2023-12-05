الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Omar El Saaiy 16'Emad Hamdi 67'
Amir Medhat 48'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الاسماعيلي v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,