الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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Hamdi Nagguez 7' (جزاء)Abdel Rahman Magdi 38'Yaw Annor 51'
مابولولو 30'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

الاسماعيلي v الاتحادالنتائج والإحصائيات,