دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
A. Yousif 4' (هدف عكسي)R. Rezaeian 79'A. Rezavand 88'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

الاستقلال v الغرافةالنتائج والإحصائيات,